Brussel ontkent afzwakking rapport onder druk van Peking

maandag 27 april 2020 , 15:21

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie ontkent met klem onder druk van Peking een rapport over Chinese desinformatie over het coronavirus te hebben afgezwakt. Europarlementariërs eisen dat buitenlandchef Josep Borrell tekst en uitleg geeft na berichten hierover in verschillende buitenlandse media. Volgens onder meer The New York Times heeft de dienst van Borrell het rapport eerst vertraagd en daarna de verwijzingen naar China verzacht onder diplomatieke druk.

Europarlementariër Bart Groothuis (VVD) heeft naar aanleiding van de berichtgeving per brief om opheldering gevraagd bij Borrell. Diens woordvoerder zei maandag dat de Europese Commissie de brief nog niet heeft ontvangen maar hij wees de beschuldigingen direct van de hand. Volgens Groothuis moet rapportage van de commissie over desinformatie "feitelijk en accuraat" zijn. "Elke dwang van buitenlandse regeringen die leidt tot aanpassingen van feitelijke bevindingen zou schade aan het democratische proces in de EU berokkenen", aldus Groothuis.

Zijn Letse collega en oud-minister van Buitenlandse Zaken Sandra Kalniete (Europese Volkspartij) noemt het "totaal onaanvaardbaar" als de EU-buitenlanddienst "slachtoffer zou zijn van buitenlandse propaganda." Ze wil dat Borrell "in detail en zonder dralen" uitleg over de kwestie geeft.

Volgens de commissie is er geen sprake van inmenging van buitenaf en is de website ‘EU vs Disinfo’ daar het "aantoonbare bewijs" van.

