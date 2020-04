EU verleende in 2019 bijna 300.000 vluchtelingen beschermde status

maandag 27 april 2020 , 13:09

Bron: © European Union, 2017

BRUSSEL (ANP) - De 27 EU-landen hebben vorig jaar aan 295.800 vluchtelingen asiel of een andere beschermde status toegekend. 27 procent van hen waren Syriërs, 14 procent Afghanen en 13 procent Venezolanen. Nederland verleende aan 5845 vluchtelingen asiel en nam via hervestigingsprogramma’s 1875 vluchtelingen op. Het totaal aantal asielverzoeken dat werd gehonoreerd was 6 procent minder dan in 2018, meldt het Europees bureau voor de statistiek Eurostat.

Het aantal asielzoekers uit Venezuela was in 2019 bijna 40 keer groter dan in 2018. Spanje nam 35.300 Venezolanen (94 procent van het totale aantal in de EU) op. Duitsland verleende de meeste Syriërs (56.100 personen ofwel 71 procent) en Afghanen (16.200) asiel. Driekwart van de toegekende asielverzoeken kwam voor rekening van Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.

Bijna de helft (48 procent) van de asielzoekers kreeg een erkende vluchtelingenstatus. 28 procent van de gevallen kreeg zogeheten subsidiaire bescherming. Dat betekent dat de betrokkene een zwaar risico loopt bij terugkeer naar eigen land, bijvoorbeeld een grote kans op foltering of de doodstraf. Een kwart van de aanvragers kreeg asiel op humanitaire gronden, waaronder onbegeleide minderjarigen en mensen die behoren tot een religieuze groep die in hun thuisland worden vervolgd.

Terug naar boven