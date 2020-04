Merkel denkt dat bijdrage aan EU omhoog moet vanwege coronacrisis

zaterdag 25 april 2020 , 15:48

Bron: The Council of the European Union

BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt er rekening mee dat de Duitse bijdrage aan de Europese Unie omhoog moet vanwege de coronacrisis. In een videopodcast die zaterdag is verspreid zegt ze dat "Duitsland veel meer verplichtingen op zich moet nemen dan waar in de plannen tot nu toe sprake van was".

Dat is volgens Merkel nodig om in de nasleep van de crisis te kunnen blijven investeren in "klimaatmaatregelen, digitalisering en strategische capaciteit die Europa nodig heeft om voor zeer belangrijke zaken, zoals de productie van mondkapjes, niet geheel van landen buiten de Europese Unie afhankelijk te zijn."

Duitsland neemt op 1 juli het voorzitterschap van de Europese Unie over van Kroatië. Dan zullen naast gezondheidskwesties en het klimaat ook andere vraagstukken op de agenda staan, zegt Merkel. Als voorbeelden noemt ze heffingen op financiële transacties, minimum belastingtarieven of een gezamenlijke emissiehandel voor de scheep- en luchtvaart.

