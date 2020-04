Voormalig DNB-president Wellink: Europees steunfonds niet genoeg

vrijdag 24 april 2020 , 14:36

HILVERSUM (ANP) - Oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) Noud Wellink vindt dat het EU-steunfonds van 540 miljard euro onvoldoende is. Wellink denkt dat er op zijn minst twee keer zoveel geld nodig is om effectief iets te doen aan de economische schade die is veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. De voormalige centralebankpresident deed die uitspraken in het KRO-NCRV-programma 1 op 1 op NPO Radio 1.

"Als je zegt dat 540 miljard voldoende is, betekent dit voor Italië 40 miljard. Als je kijkt naar de problematiek is een veelvoud van zo'n bedrag nodig", beredeneerde Wellink. De huidige aanpak doet hem denken aan de schuldencrisis, vertelde hij. "Overheden die het zouden moeten doen, deden te weinig."

Wellink vindt daarnaast dat maatregelen tegen de coronacrisis te laat zijn genomen. "En als men te laat op gang komt, is de schade evenredig groot. Men doet uiteindelijk wel veel, maar de schade is dan al veel groter geworden."

Daarnaast vindt de gewezen DNB-president dat lidstaten het ingrijpen niet moeten overlaten aan de Europese Centrale Bank (ECB). "Je kunt niet ongestraft geld erin blijven pompen. Vroeg of laat kom je jezelf tegen, door inflatie. De ECB heeft een grote geloofwaardigheid, maar die is niet onbegrensd."

Verwijzend naar een IMF-onderzoek, zegt Wellink dat hij het niet eens is met landelijke politieke partijen die mordicus tegen bezuinigingen zijn. "Als je permanent armer bent geworden dan je anders geweest zou zijn, is het evident dat je je moet aanpassen aan de situatie." Partijen die zich tegen bezuinigingen uitspreken, maken het volgens hem nog lastiger om de boodschap van bezuinigingen later te verkopen.

