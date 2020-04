Barnier hekelt Britse vertraging in Brexit onderhandelingen

vrijdag 24 april 2020 , 15:12

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk houdt op meerdere terreinen vooruitgang tegen in de gesprekken met de EU over de toekomstige relatie. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei dat vrijdag na een week van gesprekken.

Bijvoorbeeld op het vlak van visserij is er geen enkele voortgang geboekt. "De EU zal nooit een akkoord sluiten zonder evenwichtige langetermijnoplossing over visserij. Dat moet kristalhelder zijn", aldus Barnier.

Hoewel hij goed heeft kunnen werken met zijn Britse tegenhanger David Frost is Barnier verontrust. Hij noemt de vertraging onaanvaardbaar. "We moeten op alle fronten oplossingen vinden." Frost wil volgens de Fransman in juni wel tastbare vooruitgang hebben geboekt. Barnier riep op tot compromisbereidheid. Er staan nog twee onderhandelingsweken gepland, in mei en juni.

Ook weigert Londen robuuste garanties te geven over eerlijke concurrentie, staatssteun en het respecteren van sociale en milieustandaarden, terwijl dat eerder wel is afgesproken, gaf Barnier aan. Als dat niet gebeurt kan er geen ambitieuze handelsdeal worden gesloten zonder tarieven en quota, waarschuwde hij. Een ‘gelijk speelveld’ voor bedrijven is volgens hem noodzakelijk als de Britten de interne markt en de douane-unie hebben verlaten.

Verder voorziet hij ernstige problemen voor het toekomstige partnerschap op het vlak van veiligheid en justitie, onder meer omdat het Verenigd Koninkrijk weigert garanties te geven over mensenrechten en databescherming.

Londen blijft weigeren de overgangsperiode die loopt tot eind dit jaar te verlengen, aldus Barnier. De Britten moeten volgens hem goed nadenken over de mogelijk negatieve gevolgen daarvan, zeker in coronatijd. "De klok tikt, meer dan ooit." Een eventueel verlengingsbesluit moet uiterlijk eind juni worden genomen.

Als er geen akkoord komt, kan dat zorgen voor een economische schok na 31 december, herhaalde de EU-onderhandelaar.

