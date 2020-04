Regeringsleiders akkoord met steunpakket van 540 miljard euro

donderdag 23 april 2020 , 20:50

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Er komt een herstelfonds om de Europese economie weer te laten draaien na de coronacrisis. "We gaan op basis van voorstellen van de Europese Commissie constructief werken aan een gezamenlijke strategie voor de herstelfase, gekoppeld aan de meerjarenbegroting", liet premier Mark Rutte weten na de vierde videotop van de regeringsleiders van de 27 EU-landen over de pandemie.

EU-president Charles Michel voorziet een "ongekende investering". Het "urgente" fonds moet volgens hem "voldoende" gevuld zijn. Ongeveer 2 procent van het Europese inkomen zal vereist zijn in de komende twee tot drie jaar, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij noemde een bedrag van een biljoen (1000 miljard) euro. Eerst gaat de commissie de impact van de crisis op de economie van de lidstaten grondig in kaart brengen, evenals de schade in sectoren als toerisme.

Het komt erop neer dat de EU-meerjarenbegroting (MFK) een hoger plafond krijgt, waardoor de commissie met garanties van de lidstaten veel geld kan lenen en kredieten tegen gunstige voorwaarden kan verstrekken aan lidstaten die het nodig hebben. Von der Leyen denkt dat een deel ook een gift kan zijn, mede omdat sommige landen zwaarder zijn getroffen dan andere. Maar Michel zei dat lidstaten daar verschillend over denken. Bijvoorbeeld Nederland is daartegen.

Von der Leyen verwacht in de tweede helft van mei een voorstel met "innovatieve financiële instrumenten" klaar te hebben. Michel zei dat een akkoord over de volgende begroting en het herstelfonds moeilijk zal worden, maar dat er sterke politieke wil is bij de leiders om samen te werken.

De leiders gaven zoals verwacht groen licht voor het pakket van 540 miljard euro dat de EU-ministers van Financiën onlangs overeenkwamen om de sociaal-economische gevolgen van de crisis te verzachten.

