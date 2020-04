EU-Top in teken van geld om economieën te herstellen

donderdag 23 april 2020 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel heeft de 27 regeringsleiders en staatshoofden opnieuw uitgenodigd voor een videoconferentie over de coronacrisis. Het is de vierde elektronische 'coronatop' sinds begin maart. Ook de voorzitters van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Eurogroep doen mee aan het overleg, waar geld en een exitstrategie centraal staan.

De leiders zullen naar verwachting vlotjes instemmen met de miljardeninjectie waarover de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) het op 9 april eens werden. De 540 miljard euro aan kredieten voor lidstaten en bedrijven zouden al vanaf 1 juni beschikbaar kunnen zijn, via het noodfonds EMS, de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie.

Het onderdeel waar de Eurogroep het echter niet over eens kon worden, een omvangrijk Europees herstelfonds, ligt nu op de bordjes van de leiders. De grote vraag is welke omvang dat fonds krijgt en hoe het gefinancierd wordt. Wat Den Haag betreft is het idee daar een gezamenlijke eurobonds voor te gebruiken dood en begraven, en is het nog te vroeg er een cijfer op te plakken.

Nederland is volgens ingewijden wel bereid extra te betalen voor het herstel in de zwaarst getroffen lidstaten, bovenop de meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027, maar het herstelfonds moet tijdelijk zijn, investeringsgericht en ondersteunend aan nationale herstelplannen. Den Haag wil graag eerst een gedegen economische analyse van de commissie, die naar verwachting binnen twee weken bovendien komt met een 'corona'-aanpassing van haar voorstellen voor het nieuwe MFK.

De leiders bespreken ook nog een 'routekaart' die Michel en commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben opgesteld om geleidelijk en gecoördineerd de beperkende (reis)maatregelen op te heffen.

De top begint om 15.00 uur. Volgens ingewijden legt Michel de 27 geen slotconclusies voor omdat ze dan unaniem de tekst moeten onderschrijven. Michel legt wel zelf een verklaring af en geeft na afloop, tijdstip onbekend, met Von der Leyen een virtuele persconferentie.

