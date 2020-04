Ondernemers willen tijdens coronacrisis minder gedoe aan de grens

donderdag 23 april 2020 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Meer Europese en internationale samenwerking is nodig om tijdens de coronacrisis de handel en het grensoverschrijdend verkeer van personen goed te laten verlopen. Anders komt de klap van de mondiale crisis nog harder aan. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een speciale actieagenda, die ze aanbieden aan minister aan Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel).

"Aan de Europese binnengrenzen is gedoe, we strijden om schaarse medische hulpmiddelen en migranten zijn bang om weer terug te gaan naar de landen waar ze tot voor kort met succes werkten. Meer dan ooit vraagt deze tijd om internationale samenwerking in plaats van strijd", zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Zijn collega Jacco Vonhof van MKB-Nederland vult aan: "Veel mkb-bedrijven zijn afhankelijk van buitenlandse toeleveranciers of klanten. Het is van belang om nu de grenzen zo goed mogelijk open te houden. "

Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen door de invoering van een EU-verplaatsingsvergunning voor werknemers in cruciale beroepen. Daarnaast zouden de ondernemers graag Europese 'greenlanes' zien voor alle goederen, waarbij wachttijden aan de grens maximaal 15 minuten zijn. In de agenda schetsen de organisaties tientallen voorstellen om te zorgen dat ketens van bedrijven kunnen blijven functioneren. Ook pleiten ze voor maatregelen om het opkopen van strategische bedrijven door bijvoorbeeld staatsfondsen tegen te gaan nu bedrijven verzwakt kunnen zijn door de crisis.

Voor ontwikkelingslanden is eveneens extra aandacht nodig, aldus De Boer. "Naast alles wat nu nodig is om de welvaart in de EU en van Nederland op peil te houden, moeten we ook niet vergeten dat de ontwikkelingslanden economische noodmaatregelen nodig hebben om mensen door de crisis te helpen. Dit vraagt additionele investeringen als onderdeel van het grotere nationale noodpakket dat er al ligt."

