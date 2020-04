Europees rechtspraaknetwerk wil Polen schrappen als lid

woensdag 22 april 2020 , 15:51

BRUSSEL (ANP) - Het Europese Netwerk voor Raden van de Rechtspraak (ENCJ) wil het Poolse lid eruit zetten omdat het niet onafhankelijk is van de regering. Het netwerk schorste de Poolse Raad voor de Rechtspraak (KRS) al in september 2018, maar nu is de maat vol. De KRS heeft al aangegeven de koers niet te willen wijzigen, maar krijgt nog wel een maand om te reageren op het voorgenomen royement.

De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft de afgelopen jaren omstreden hervormingen doorgevoerd die zijn veroordeeld door het Europees Hof van Justitie, de Europese Unie, de Raad van Europa en de VN. In februari verslechterde de situatie door een nieuwe wet met volgens de ENCJ "ernstige gevolgen" voor de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak. Rechters kunnen op grond daarvan door een tuchtkamer worden gestraft voor onder meer onwelgevallige beslissingen, het toepassen van Europees recht en kritiek op hervormingen.

De KRS heeft die wet krachtig gesteund, evenals de aanval van de regering en het parlement op de onafhankelijke rechtspraak, stelt het overkoepelende Europese netwerk vast. In de statuten van de ENCJ staat dat rechters niet alleen het recht, maar ook de plicht hebben zich uit te spreken als de democratie en fundamentele vrijheden in gevaar zijn. Door rechters niet te verdedigen overtreedt de KRS die regel "schaamteloos", aldus de ENCJ.

Polen is een van de oprichters van het Europese netwerk.

