EU-commissaris wil top over toerisme organiseren

BRUSSEL (ANP) - De zwaar getroffen toeristische sector in Europa moet te hulp worden geschoten met een grootschalig reddingsplan. EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt) wil daarvoor zodra de situatie het toelaat een Europese top organiseren, zei hij dinsdag tijdens een videogesprek met de transport- en toerismecommissie van het Europees Parlement. Het is volgens de Fransman nog te vroeg om te zeggen wanneer het vakantieverkeer weer op gang kan komen.

De toerismebranche, goed voor minstens 10 procent van het inkomen in de EU, is door de coronacrisis grotendeels tot stilstand gekomen. Hotels, restaurants, touroperators en luchtvaartmaatschappijen dreigen failliet te gaan. Vooral vakantielanden als Spanje, Griekenland, Italië en Frankrijk zullen inkomsten mislopen.

Wereldwijd wordt de schade voor de reisindustrie dit jaar op 275 tot 400 miljard euro geraamd. Voor geraakte bedrijven in Europa is financiële steun beschikbaar, maar het is volgens de EU-commissaris niet alleen zaak de branche een helpende hand te bieden. Breton wil in aanloop naar de top nadenken over een ander soort toerisme, dat duurzamer en weerbaarder is.

Het massatoerisme zoals we dat kennen is te belastend voor milieu en klimaat en dat moet anders, hoe lastig dat volgens Breton ook zal zijn. Ook de toerismebranche moet daar in de omslag naar een groene economie snel zijn verantwoordelijkheid in nemen, vindt hij. Zaak is wel dat de sector zich beschermt tegen "agressieve investeringsstrategieën van niet-Europese landen", die de crisis kunnen aangrijpen om "Europese juwelen" voor een spotprijs te kopen.

