Europees platform voor coronawetenschappers

maandag 20 april 2020 , 16:51

BRUSSEL (ANP) - Wetenschappers en andere onderzoekers die zich bezighouden met het nieuwe coronavirus kunnen hun gegevens gaan delen en verzamelen op een speciale website. De Europese Commissie heeft hiervoor met een aantal andere partijen een digitaal platform opgezet.

Het platform moet een open en betrouwbare omgeving bieden waar onderzoekers uit de hele wereld hun data over bijvoorbeeld DNA, eiwitstructuren, klinische trials en epidemiologie kunnen opslaan en inzichtelijk maken voor anderen. Het vlot delen van data versnelt onderzoek en de kans op ontdekkingen die de coronacrisis kunnen bezweren, aldus de commissie.

Voorzitter Ursula von der Leyen verwacht dat binnen een paar dagen duizenden DNA-sequenties van het virus en tienduizenden wetenschappelijke artikelen worden geüpload op covid19dataportal.org. Zij nodigt alle onderzoekers uit mee te doen.

"Om het virus te verslaan hebben we een vaccin en betere behandelingsmethoden nodig en moeten we op grote schaal testen", aldus Von der Leyen. De rijkdom aan kennis die al is vergaard in tal van disciplines geeft onderzoekers, laboratoria en landen de mogelijkheid hun krachten te bundelen en de pandemie uiteindelijk de baas te worden, is de boodschap.

De Europese Commissie maakte naar eigen zeggen al honderden miljoenen vrij voor onderzoek naar onder meer een vaccin tegen Covid-19. Om meer geld te mobiliseren organiseert het dagelijks EU-bestuur op 4 mei een virtuele donortop.

Terug naar boven