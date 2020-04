EU en Londen beginnen week van onderhandelingen

maandag 20 april 2020 , 14:39

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Na zes weken ‘coronapauze’ gaan teams van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk weer een volle week per videoverbinding onderhandelen over de toekomstige (handels)relatie. EU-hoofdonderhandelaars Michael Barnier en zijn Britse tegenhanger David Frost geven maandagmiddag de aftrap en maken vrijdagmiddag de balans op. Daarna volgt een persconferentie.

De gesprekken waren tijdelijk gestaakt omdat Barnier het coronavirus onder de leden had en Frost met milde symptomen in zelfisolatie ging. Vorige week spraken ze elkaar weer en hebben ze een tijdschema in elkaar gezet. Naast de handelsrelatie wordt deze week ook gepraat over het dienstenverkeer en zaken als visserij, energie, transport en justitiesamenwerking. In totaal zijn er elf onderhandelingstafels.

In de weken van 11 mei en 1 juni zijn nog twee onderhandelingsrondes gepland. In juni willen beide partijen op veel terreinen vooruitgang hebben geboekt omdat de Britten tot uiterlijk 1 juli de tijd hebben om uitstel aan te vragen. De Britse regering blijft ondanks de coronacrisis echter volhouden dat daar geen sprake van kan zijn.

De Britten verlieten de EU op 31 januari, maar zijn dit jaar nog gebonden aan EU-wetgeving. Op 31 december loopt de overgangsperiode af. Als er dan geen handelsakkoord ligt en er geen afspraken zijn gemaakt over andere beleidsterreinen dreigen grote problemen te ontstaan in de onderlinge relatie.

Terug naar boven