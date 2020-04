EIB ziet achterstand Europese bedrijven op VS met digitalisering

maandag 20 april 2020 , 14:03

LUXEMBURG (ANP) - Europese bedrijven lopen nog achter op hun Amerikaanse concurrenten op het gebied van digitalisering, stelt de Europese Investeringsbank (EIB). De gemiddelde score in de EIB-digitaliseringsindex van bedrijven in de EU ligt onder het cijfer van de Verenigde Staten. Volgens de EIB laat de coronapandemie zien dat digitale technologie onmisbaar is geworden.

De index is gebaseerd op informatie die bij bedrijven is ingewonnen over de mate waarin zij nieuwe digitale technologie introduceren, hun digitale infrastructuur en investeringen in digitale technologie. Het Europese gemiddelde in die index ligt rond de 60 punten terwijl het Amerikaanse net onder de 80 punten ligt.

Van de Europese lidstaten behoort Nederland met Denemarken, Tsjechië en Finland tot de koplopers. Bedrijven uit die EU-lidstaten scoren ook hoger dan de Amerikaanse. Litouwen, Letland, Ierland en Polen scoren het laagst.

"Als Europese beleidsmakers de bedrijven willen helpen om meer digitaal te worden, moeten zij iets doen aan belemmeringen van investeringen in digitalisering", aldus de hoofdeconoom van de EIB. "Beleid moet erop gericht zijn op maatregelen om de introductie van digitale technologie te versnellen. De huidige coronacrisis kan een kans bieden om sommige initiatieven te versnellen."

