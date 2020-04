Beperkte invloed corona op handel eurozone in februari

maandag 20 april 2020 , 11:01

LUXEMBURG (ANP) - De goederenexport van de landen van de eurozone naar de rest van de wereld is in februari met 1,6 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. De grootste gevolgen van de coronacrisis zijn in de cijfers nog niet te zien. Wel daalden in februari zowel de import uit als de export naar China. Ook de handel met het Verenigd Koninkrijk liep terug in de eerste maand na de brexit.

In totaal werd in februari voor 189,3 miljard euro uitgevoerd. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting.

De import van de negentien eurolanden kromp op jaarbasis met 1 procent tot een waarde van 166,3 miljard euro. Dat leverde een handelsoverschot op van 23 miljard euro.

