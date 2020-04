Nederlandse Europarlementariërs kritisch over Europese aanpak coronacrisis

maandag 20 april 2020 , 10:31

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

DEN HAAG (PDC) - De meeste Nederlandse politieke partijen in het Europees Parlement vinden dat de Europese Commissie de coronacrisis niet goed heeft aangepakt. Er is ook kritiek op het gebrek aan daadkracht bij het nemen van maatregelen waardoor de Europese Unie uit de crisis moet komen.

Derk Jan Eppink van Forum voor Democratie vindt dat de Commissie de crisis heeft gemist omdat Brussel volgens hem pas heel laat de omvang ervan in de gaten kreeg.

Ook Malik Azmani vindt namens de VVD dat de Commissie te langzaam uit de startblokken is gekomen. Hij vindt het met name lastig omdat de Europese Unie weinig tot niets over gezondheidszorg te zeggen heeft.

Bas Eickhout (GroenLinks) deelt deze kritiek. "Je doet of te veel of te weinig en dan vraagt iedereen 'Waar is Europa?'"

Veel Europarlementariërs zien dat voorzitter Ursula von der Leyen het lastig heeft omdat de Commissie nauwelijks bevoegdheden heeft om echt handelend op te treden. Maar je kan niet alles in de schoenen van de Europese Commissie schuiven, vindt Esther de Lange (CDA). "Ze hebben beperkte bevoegdheden en proberen wel te coördineren."

Sophie in't Veld (D66) ergert zich aan het gevecht over de mondkapjes tussen de lidstaten, waarbij elk land vooral aan zichzelf dacht. "Juist nu hebben we historische maatregelen nodig. Dit is de grootste crisis in 75 jaar en de Europese Commissie moet nu echt in het diepe durven te springen en niet als een schoothondje aan de leiband van de lidstaten blijven lopen."

Agnes Jongerius (PvdA) is van mening dat er niet te moeilijk moet worden gedaan over eurobonds (Europese staatsleningen) terwijl Forum voor Democratie zich daar fel tegen verzet.

Bron: NOS.nl, Trouw.nl

Terug naar boven