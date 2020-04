Spanje komt met voorstel EU-steunfonds van 1,5 biljoen euro

maandag 20 april 2020 , 9:35

MADRID (ANP/RTR) - Spanje is van plan de andere EU-landen voor te stellen een coronasteunfonds van 1,5 biljoen euro op te zetten. Dat schrijft de Spaanse krant El País op basis van een intern document van de regering in Madrid. De Spaanse premier Pedro Sánchez wil het voorstel officieel doen tijdens een EU-top later deze week.

Het coronafonds zou gevuld moeten worden door de 27 EU-landen, die daarvoor eeuwigdurende staatsobligaties zouden moeten uitgeven. Dat zijn obligaties zonder vaste looptijd waar de landen tot het moment dat ze erop aflossen jaarlijks rente voor moeten betalen. Het geld dat landen uit de pot zouden krijgen, moet gaan gelden als een overdracht en is geen schuld.

