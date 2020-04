CDA: kabinet moet soepeler EU-regels voor aankoop mondkapjes toepassen

zondag 19 april 2020 , 21:46

DEN HAAG (ANP) - Zorginstellingen moeten in het buitenland mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus kunnen kopen zonder daarover importheffingen en btw te betalen, vindt het CDA. Dat kan hun volgens de regeringspartij tot 30 procent van de prijs schelen. Ook moet de btw op mondkapjes voor gewone burgers naar beneden.

De regels van de Europese Unie laten vrijstelling van douanerechten en btw sinds eind maart toe, houden Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Joba van den Berg het kabinet voor. Maar Nederland maakt daar nog te weinig gebruik van, constateren ze.

Nederland koopt de mondmaskers, schorten en andere benodigdheden in principe centraal in, al winkelen sommige zorginstellingen en zorgverleners ook zelf nog in het buitenland. Alleen als ze daarbij samen optrekken en geen winst willen maken, kunnen ze wat de beide CDA'ers betreft aanspraak maken op de belastingvrijstellingen.

Als zorgaanbieders beschermingsmiddelen uit de landelijke inkoop afnemen, moeten ze steeds aantonen dat ze die bijvoorbeeld niet doorverkopen. Die administratieve rompslomp moet het ministerie van Financiën hun besparen, vinden Van den Berg en Omtzigt.

Terug naar boven