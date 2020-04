'ECB kan nog meer doen als dat nodig is'

zondag 19 april 2020 , 13:10

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) kan indien nodig verdere maatregelen nemen om de eurozone door de coronacrisis te helpen. Dat zeiden verschillende beleidsmakers van de ECB afzonderlijk van elkaar.

De ECB kwam al met een ongekend steunpakket voor de Europese economie, waaronder de toezegging dat dit jaar meer dan 1 biljoen euro aan openbare en particuliere schulden wordt uitgegeven. Maar ondanks die monetaire boost nemen de spanningen op de markten toe. Beleidsmakers verwachten ook dat de inflatie voorlopig onder het gewenste niveau van 2 procent zal blijven.

"We hebben al enorm veel gedaan"zie de Franse bankgouverneur Francois Villeroy tegen de Franse krant Journal Du Dimanche. "Mocht het nodig zijn om meer te doen wat binnen ons mandaat ligt om de prijsstabiliteit te bewaken, dan zullen we dat niet nalaten." Volgens de Fransman heeft niemand de crisis zien aankomen. "De crisis is totaal ongekend in zijn vorm en erger dan eerdere crises."

Zijn Spaanse collega Luis de Guindos, vicevoorzitter van de ECB, zei tegen het Portugese weekblad Expresso dat de centrale bank klaar staat om te reageren op verdere ontwikkelingen en spanningen binnen de markten.

De hints over flexibiliteit in de crisisrespons door de ECB zouden beleggers gerust kunnen stellen. Die zijn inmiddels al begonnen met het testen van het besluit van de centrale bank. De spanningen op de financiële markten nam de laatste tijd weer toe. De verkoop van Italiaanse en Spaanse schuldpapieren dreven de financieringskosten voor die landen op in vergelijking met andere landen.

Ook de ECB kon niet voorkomen dat de renteverschillen tussen eurolanden stegen ondanks het noodprogramma voor de opkoop (PEPP) dat in het leven is geroepen om die verschillen klein te houden.

Zowel de Guindos als Villeroy dringen er bij regeringen op aan meer te doe, zoals het monetaire beleid aanvullen met fiscale uitgaven. Dat zou ook via Europese investeringsprogramma's kunnen. Verder werd op de mogelijkheid van een Europees herstelfonds gewezen dat landen deze week naar verwachting zullen bespreken.

Over andere maatregelen die Europese regeringen kunnen nemen, zoals zogenaamde coronabonds, zei de Guindos dat de ECB "altijd voorstander is geweest van het bestaan ​​van een fiscaal instrument op Europees niveau dat het monetair beleid kan aanvullen." Nederland is geen voorstander van de uitgifte van die Europese staatsleningen.

