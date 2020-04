Unicef roept Nederland en EU op kinderen uit vluchtelingenkampen op te halen

zaterdag 18 april 2020 , 19:36

AMSTERDAM (ANP) - Unicef roept de Nederlandse regering op om zo snel mogelijk kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te nemen en bescherming te bieden. Volgens de kinderrechtenorganisatie lopen ze een verhoogd risico het coronavirus op te lopen omdat er in de kampen onvoldoende medische zorg en water beschikbaar is. In de overvolle kampen is ook afstand houden vaak onmogelijk. Elke dag die de kinderen daar doorbrengen is een dag te veel, aldus Unicef.

Duitsland en Luxemburg hebben volgens Unicef al kinderen opgenomen. "Deze kinderen krijgen nu eindelijk de veilige huisvesting, gezondheidszorg en bescherming waar ze recht op hebben. Hun herplaatsing is een gebaar van medemenselijkheid en juist op dit moment een belangrijk signaal voor Nederland en de rest van Europa", zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland.

Diverse hulporganisaties drongen er eerder bij Nederland op aan om kinderen te helpen. "Het opvangen van kwetsbare kinderen, zeker in deze tijden van corona, is een mensenrechtenverplichting voor alle Europese landen. Wij willen dat ook Nederland en de andere EU-landen zo snel mogelijk vluchtelingen- en migrantenkinderen van de Griekse eilanden ophalen", aldus Laszlo.

