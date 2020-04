EU-steun toch mogelijk voor mossel- en oesterkwekers

vrijdag 17 april 2020 , 14:04

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse mossel- en oesterkwekers komen in aanmerking voor Europese steun in verband met de coronacrisis. Het Europees Parlement stemde vrijdag met grote meerderheid (606 voor, 71 tegen en 14 onthoudingen) voor een aanpassing in EU-wetgeving waardoor de zwaar getroffen sector toch kan worden gecompenseerd voor het verlies aan inkomen.

Door een definitiekwestie dreigden de schelpdierkwekers buiten de boot te vallen voor EU-steun voor de visserij. Dat is nu rechtgezet. Naast compensatie voor aanbodbeperking kan de sector ook aankloppen voor compensatie van inkomensverlies en steun voor aanvullende opslagkosten. Het is aan landbouwminister Carola Schouten om te besluiten of ze de EU-regeling voor Nederland opent.

"Dit is een prachtig resultaat. Als de horeca nog lang dicht blijft, zouden veel mossel- en oesterbedrijven deze hulp wel eens hard nodig kunnen hebben", reageert Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP).

