Kamer wil productie vaccins en medicijnen in Nederland en EU

donderdag 16 april 2020

DEN HAAG (ANP) - De productie van vaccins, geneesmiddelen en beschermingsmateriaal moet in Nederland en binnen de EU versterkt en uitgebreid worden. De Tweede Kamer schaarde zich donderdag achter een motie van SP en CDA om het kabinet hiertoe een voorstel te laten maken.

De partijen willen dat hiermee meer zekerheid komt op de korte en lange termijn over de productie van deze vitale producten. De afgelopen decennia hebben landen als China en India veel onderzoek en productie van het Westen overgenomen.

"Die afhankelijkheid zorgt nu voor tekorten en risico’s voor zorgverleners en patiënten. Deze crisis laat zien dat we dit soort belangrijke industrieën in Nederland moeten hebben", aldus Lllian Marijnissen (SP). CDA'er Pieter Heerma: "Deze crisis laat zien dat de afhankelijkheid van andere landen als het gaat om deze productie moet worden verkleind. We zullen daarom zelf meer moeten gaan produceren."

In grote mate afhankelijk zijn van het buitenland voor deze producten is "niet iets wat je naar de toekomst zou willen", erkende minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

