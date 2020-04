Nederland wil handel in noodzakelijke medische goederen reguleren

donderdag 16 april 2020 , 15:50

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) heeft haar EU-collega’s voorgesteld te onderzoeken of een internationale overeenkomst voor essentiële goederen voor de volksgezondheid haalbaar is. Tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis zoals de coronapandemie zou de handel in schaarse, noodzakelijke medische goederen dan zijn gereguleerd.

Het plan komt naar aanleiding van de exportbeperkingen die sommige landen na de uitbraak van het coronavirus instelden, zodat essentiële goederen als mondkapjes en beademingsapparatuur moeilijker beschikbaar werden. Een internationale overeenkomst moet zo’n verstoring van de handel en het omhoogjagen van de prijzen voorkomen. Een akkoord zou bijvoorbeeld binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) kunnen worden onderhandeld, stelde Kaag na afloop van een videoconferentie van de handelsministers.

De ministers steunen intussen een voorstel van de Europese Commissie om de exportbeperking van medische apparatuur en beschermingsmiddelen naar landen buiten de EU met dertig dagen te verlengen. "Maar we willen dit systeem zo snel mogelijk opheffen", aldus de minister, "afhankelijk van de behoeftes en een beoordeling van de tekorten."

Terug naar boven