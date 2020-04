Meeste Europese landen verlengen coronarestricties tot in mei

donderdag 16 april 2020 , 11:08

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Veel Europese landen als Duitsland, België en Frankrijk hebben de strenge maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen verlengd tot in mei. In sommige landen als Denemarken en Oostenrijk worden de restricties juist versoepeld. Nederlanders krijgen op 21 april te horen of de huidige maatregelen ook na 28 april van kracht blijven. Tientallen miljoenen EU-burgers moeten in ieder geval nog enkele weken langer binnen blijven. Een overzicht:

Duitsland heeft de strenge coronamaatregelen verlengd tot en met 3 mei. Bondskanselier Angela Merkel gaf de Duitsers daarnaast het dringende advies om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer en tijdens het boodschappen doen. Kleine winkels mogen in Duitsland vanaf 20 april open, de scholen gaan vanaf 4 mei geleidelijk open. Duitsland heeft bovendien tot en met 31 augustus een streep gezet door grote evenementen.

Ook in België zijn alle grote evenementen, waaronder de zomerfestivals, tot en met 31 augustus afgelast. België blijft nog tot 4 mei op slot. Volgende week besluit de regering van premier Sophie Wilmès of de maatregelen langer van kracht blijven. Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen weer open in België.

Frankrijk blijft nog tot 11 mei op slot. President Emmanuel Macron verlengde afgelopen maandag de strenge restricties die al sinds 17 maart van kracht zijn. De Fransen mogen alleen hun huis uit als dat echt noodzakelijk is. De start van de Ronde van Frankrijk is verplaatst van 27 juni naar 29 augustus.

Italië dat met ruim 21.000 doden door het coronavirus in Europa het zwaarst is getroffen, heeft nog een lockdown tot 3 mei. Sommige winkels mogen in de week van 20 april de deuren weer openen.

Ook Spanje heeft enkele maatregelen versoepeld, al blijven de meeste restricties nog tot in ieder geval 26 april van kracht. In het land gaan sommige fabrieken weer open. Spanje heeft met ruim 177.000 gevallen de meeste besmettingen in Europa.

Enkele landen zoals Oostenrijk en Denemarken heffen maatregelen vanwege het coronavirus op. In Denemarken zijn kinderdagverblijven heropend en gaan kinderen tot 13 jaar sinds woensdag weer naar school.

Het Verenigd Koninkrijk komt donderdag met een update over de lockdown. Premier Boris Johnson gaf zijn landgenoten op 23 maart opdracht thuis te blijven, zijn tijdelijke vervanger, minister Dominic Raab, zei eerder al dat er weinig zal veranderen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor donderdag een persbijeenkomst aangekondigd over de "heropening" van de Amerikaanse economie. Volgens Trump heeft het aantal besmettingen met het coronavirus in de VS zijn piek bereikt. Het land is het zwaarst getroffen met ruim 600.000 besmettingen en circa 28.000 doden.

