'Constructief' overleg tussen brexitpartijen

woensdag 15 april 2020

BRUSSEL (ANP) - De Britten en de Europese Unie hebben constructief overlegd over hoe het verder moet na het Britse vertrek uit de EU eerder dit jaar. De hoofdonderhandelaars, Michel Barnier namens Brussel en David Frost voor Londen, lieten dit weten na een videoconferentie. Ze willen de komende tijd vooruitgang boeken in aanloop naar het topoverleg in juni over de toekomstige relatie tussen EU en Verenigd Koninkrijk.

Daarmee lijkt het beraad weer vlotgetrokken na een moeizame fase door de coronacrisis. De twee onderhandelaars hadden elkaar niet gesproken sinds Barnier op 19 maart had gemeld dat hij positief heeft getest op het coronavirus. Frost ging een dag later in zelfisolatie met milde griepverschijnselen. Hij had toen al twee weken geen fysiek contact meer met Barnier gehad.

