Voorzitter Europese Raad roept lidstaten op tot herstelstrategie

woensdag 15 april 2020 , 12:44

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel wil volgende week met de EU-leiders een herstelstrategie voor na de coronacrisis bespreken. De lidstaten moeten samen zorgen dat de interne markt wordt hersteld en verbeterd, de investeringen worden aangezwengeld en de welvaart voor EU-burgers en bedrijven weer wordt gegarandeerd, zei hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel.

Daarbij zal de volgende meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 "een sleutelrol" spelen, zei Michel. De commissie is al bezig de budgettaire plannen voor de komende jaren te herschrijven naar aanleiding van de coronacrisis. Volgens Von der Leyen zullen de eerste twee of drie jaar "enorme" investeringen gemobiliseerd moeten worden. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan de oprichting van een tijdelijk wederopbouwfonds van honderden miljarden euro's.

Hoe dat fonds moet worden gevuld is onderwerp van hevige discussie. Sommige landen willen daarvoor gezamenlijke schulden aangaan door de uitgifte van euro-obligaties, andere landen waaronder Nederland zijn daar fel tegen. "Hierover bestaan gevoeligheden", erkende Michel. "Maar solidariteit is voor alle 27 landen van belang". Volgens de Belg zullen de gevolgen van de pandemie "nog maanden of zelfs jaren" direct en indirect worden gevoeld.

De EU-leiders hadden Michel en Von der Leyen eerder opgedragen met voorstellen te komen over een Europese aanpak om uit de crisis te komen. Von der Leyen presenteerde daarvoor een "routekaart". Ze adviseert een geleidelijke, gecoördineerde terugkeer naar het normale leven. Beperkende maatregelen kunnen pas vervallen als er langere tijd sprake is van een aanzienlijke daling van de verspreiding van het virus. Verder moet de bedden- en intensivecarecapaciteit in de lidstaten op orde zijn.

De EU-leiders vergaderen op 23 april voor de vierde keer in enkele weken per videoverbinding over de coronacrisis.

