Italiaanse werkgevers: neem Europees steungeld aan

Bron: wikipedia/Daniel Case

ROME (ANP/DPA) - De Italiaanse werkgeversorganisatie Confindustria wil dat de regering steun van de Europese Unie uit het zogeheten ESM-fonds aanneemt. "In zo'n heikele periode is het van beslissend belang alle beschikbare middelen in te kunnen zetten", aldus Confindustria dat de Italiaanse politiek oproept de steun niet tot inzet van politieke strijd te maken.

De EU-ministers van Financiën kwamen vorige week overeen dat er 540 miljard euro beschikbaar komt om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen. Daarvan komt 240 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM, dat na de financiële crisis in 2012 werd opgetuigd om eurolanden die in financiële problemen terechtkomen te redden. Italië had echter ingezet op de uitgifte van Europese staatsleningen, ook wel eurobonds of coronabonds genoemd, maar met name Nederland wilde dat per se niet.

De Italiaanse regering liet vervolgens weten geen gebruik te maken van ESM-geld. Aan het noodfonds hingen altijd de voorwaarden dat landen die steun krijgen hun financiën op orde moeten brengen. Die voorwaarde is nu geschrapt, maar veel Italiaanse politici vertrouwen het desondanks niet en vinden dat er meer Europese solidariteit nodig is.

Italië zou zo'n 35 miljard euro uit dit potje kunnen lenen, maar premier Giuseppe Conte liet meteen weten dit niet te zullen doen. Hij noemde het ESM-fonds "niet het passende middel" en wil "tot het einde" blijven strijden voor de uitgifte van coronabonds of voor een andere gezamenlijke compensatieregeling.

