Barnier hersteld van virus en weer aan de slag met brexit

dinsdag 14 april 2020 , 15:32

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - EU-brexithoofdonderhandelaar Michel Barnier is hersteld van het coronavirus en dinsdag weer op kantoor in Brussel aan de slag gegaan. De 69-jarige Fransman maakte dit zelf via Twitter bekend.

Op 19 maart meldde Barnier eveneens per tweet dat hij positief had getest op Covid-19 en in quarantaine was gegaan. Dinsdag postte hij een foto van zichzelf rond een vergadertafel met drie leden van zijn brexitteam, allen op gepaste afstand van elkaar.

"Terug op kantoor vandaag op de EU-commissie met mijn team om, onder andere, de videoconferentie met David Frost morgen voor te bereiden", aldus Barnier. Frost is de hoofdonderhandelaar namens het Verenigd Koninkrijk. Frost ging op 20 maart in Engeland in zelfisolatie vanwege milde griepverschijnselen. Hij had toen al twee weken geen fysiek contact meer met Barnier gehad.

