EU uit onvrede over Roemeens exportverbod op landbouwproducten

maandag 13 april 2020 , 11:03

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie heeft haar onvrede over Roemenië geuit, nadat het land de export van landbouwproducten verbood vanwege het coronavirus. Het Oost-Europese land is de op één na grootste exporteur van tarwe in de Europese Unie. Volgens de commissie brengt de stap van de Roemenen de voedselveiligheid in de EU in gevaar.

Roemenië stelde onlangs zijn exportverbod in, dat minimaal tot midden mei duurt. Naast tarwe is Roemenië ook een grote exporteur van mais en gerst. De Roemeense premier Ludovic Orban zei dat zijn land niet in een scenario wil belanden waarin Roemenen vanwege tekorten geen tarwe meer kunnen kopen.

De EU vindt dat er geen aanleiding is voor Roemenië om op deze wijze in te grijpen. Het verbod staat niet in verhouding met de daadwerkelijke tekorten, vindt Brussel. De commissie gaat onderzoeken wat voor gevolgen het exportverbod heeft op de handel in Europa. Een goed werkende toeleveringsketen van levensmiddelen is belangrijk, aldus de commissie.

Roemenië is het eerste land dat vanwege de pandemie zijn export van granen opschort. Volgens kenners heeft het verbod weinig effect op de handel in de EU. Het merendeel van de Roemeense tarwe voor het huidige seizoen is al geoogst en verkocht.

