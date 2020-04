Gemengde reacties van Nederlandse Europarlementariërs op steunpakket

vrijdag 10 april 2020 , 14:42

BRUSSEL (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs reageren wisselend op het vangnet ter waarde van 540 miljard euro dat de EU-ministers van Financiën donderdag overeenkwamen. Forum voor Democratie vindt dat Nederland te veel heeft weggegeven en GroenLinks en PvdA hebben ook kanttekeningen. D66, VVD en CDA zijn overwegend positief.

Minister Wopke Hoekstra toonde zich tevreden dat in het "solidaire" pakket gezamenlijke euro-obligaties van de baan zijn. De kwestie van een herstelfonds om de economie na de pandemie weer op gang te krijgen met "innovatieve financiële instrumenten" wordt echter doorgeschoven naar de regeringsleiders.

Volgens Bas Eickhout (GroenLinks) waren de eurobonds al van de baan en heeft Nederland diplomatiek een "flinke deuk" opgelopen met zijn verzet tegen te soepele voorwaarden. "En na Pasen gaat dan pas het echte debat komen over herstelfonds en EU-budget."

CDA-Europarlementariër Esther de Lange prijst het werk van haar partijgenoot Hoekstra. "Dit pakket ademt solidariteit én verantwoordelijkheid. Landen slaan handen ineen om deze crisis te bestrijden en dat betekent ook oog houden voor een gezonde economie op de lange termijn."

Haar VVD-collega Caroline Nagtegaal vindt het "knap" hoe Hoekstra het Europese en Nederlandse belang heeft verweven in het akkoord. Sophie in ‘t Veld (D66): "Goed dat er eindelijk een compromis is."

Volgens Derk Jan Eppink van Forum voor Democratie betekent het akkoord dat Nederland "met één been" in een transferunie staat, wat staat voor overheveling van geld van Noord- naar Zuid-Europa. "Wil men verder? Misschien mogen de burgers hun mening geven", twittert hij.

De PvdA is blij dat Hoekstra "de Europese nooddeeltijd-WW niet heeft tegen weten te houden". Dit programma met de naam SURE houdt in dat de Europese Commissie 100 miljard euro kan lenen om daarmee vervolgens tegen gunstige voorwaarden kredieten te verstrekken aan lidstaten om werkloosheidsuitkeringen, werktijdverkorting en de gezondheidszorg te financieren.

Hoekstra heeft benadrukt dat dit een tijdelijk instrument is, maar PvdA-delegatieleider Agnes Jongerius hoopt dat hij "bijdraait als het voorstel voor een permanente Europese deeltijd-WW op tafel ligt. Er is nog veel meer nodig om banen en de economie te redden dan deze 100 miljard voor SURE. Ook na deze crisis moet Nederland nog zijn boterhammen in Europa verdienen. Dan zijn we op de volgende crisis wél voorbereid."

