EU-leiders houden videoconferentie op 23 april

vrijdag 10 april 2020 , 14:13

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen houden op 23 april een videoconferentie over de coronacrisis. De virtuele top zal vooral in het teken staan van het opzetten van een tijdelijk herstelfonds om de economie in alle lidstaten weer op de been te krijgen. EU-president Charles Michel heeft dat bekendgemaakt.

Michel ziet het akkoord dat de EU-ministers van Financiën donderdag sloten ter waarde van 540 miljard euro als een belangrijke doorbraak om samen de coronacrisis aan te pakken. "Het compromis doelt op een snelle gerichte verlichting", aldus Michel.

De ministers zijn daarnaast overeengekomen voor de periode daarna een tijdelijk herstelfonds in te stellen, met "innovatieve financiële instrumenten". Volgens minister Wopke Hoekstra kan van gezamenlijk schuldpapier (eurobonds) geen sprake zijn, maar hoe het fonds gevuld gaat worden wordt overgelaten aan de regeringsleiders.

Michel gaat dit uitwerken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Beiden willen dat de EU-meerjarenbegroting in het teken komt te staan van het economisch herstel. Zij gaan samen een "routekaart" en een "actieplan" opstellen om de EU weer duurzaam te laten groeien gebaseerd op een "groene en digitale strategie. Het is tijd om de basis te leggen voor een robuust economisch herstel", aldus Michel.

