Kamerleden reageren voornamelijk positief op akkoord Eurogroep

DEN HAAG (ANP) - Partijen in de Tweede Kamer reageren over het algemeen positief op het economisch crisisplan waarover donderdag in Brussel een akkoord is bereikt. Dit plan, opgezet door de Eurogroep, zou de financiële klappen van de coronacrisis moeten opvangen.

Er was veel discussie over de voorwaarden waaronder landen geld kunnen lenen uit het noodfonds (EMS). Zuid-Europese landen en Nederland stonden in deze discussie lijnrecht tegenover elkaar. Nederland wilde strenge eisen aan het lenen van geld verbinden, maar onder meer Italië en Spanje wilden daar niet aan.

Uiteindelijk is besloten dat landen zonder extra voorwaarden geld kunnen lenen, mits dat geld wordt gebruikt voor medische zorg en preventie. Wat daar precies onder valt, is nog onduidelijk.

De VVD legt het akkoord uit als een Nederlands succes. Kamerlid Aukje de Vries is blij dat er nog steeds voorwaarden hangen aan het gebruik van het noodfonds. "Er komt hulp, volgens Nederlandse voorwaarden: er komen geen eurobonds en economische steun gaat nog steeds gepaard met voorwaarden."

Of die voorwaarden erg streng zijn, is nog maar de vraag. Eppo Bruins (ChristenUnie) zegt juist tevreden te zijn dat landen nu zonder strenge eisen een beroep op het EMS kunnen doen. "De afspraken zijn daarmee ruimhartig, maar tegelijk is nog eens bevestigd dat het oplossen van problemen door het aangaan van gezamenlijke schuld geen verstandige route is."

Het CDA noemt het akkoord een "verstandig en goed resultaat". "Solidariteit in moeilijke tijden maar geen gezamenlijke schulduitgifte", voegt Pieter Omtzigt daaraan toe.

De PvdA noemt de deal "verstandig en onvermijdelijk". Henk Nijboer is wel kritisch over de manier waarop Nederland heeft onderhandeld. Minister van Financiën Wopke Hoekstra "heeft met zijn opstelling veel schade berokkend. Het zal jaren kosten die schade te herstellen."

De PVV vindt het besluit "waanzin". ‘‘Dit is geen overwinning maar financiële capitulatie", zegt Geert Wilders.

GroenLinks benadrukt dat dit akkoord op de lange termijn nog niets oplost. "Het gaat niet alleen over acute hulp maar ook over herstelmaatregelen om straks uit de crisis te komen", zegt Kamerlid Bart Snels.

Donderdag leverde D66-leider Rob Jetten nog kritiek op Hoekstra en zijn beperkte bereidheid om compromissen te sluiten. "Met goede wil en de oprechte bereidheid Europa te versterken kan Nederland deze crisis ook voor zichzelf tot een goed einde brengen", voegt Jetten daar vrijdag aan toe.

