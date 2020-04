Hoekstra: resultaat akkoord steunpakket mag er zijn

vrijdag 10 april 2020 , 0:07

Bron: Rijksoverheid.nl

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra is "heel tevreden" met het akkoord dat donderdagavond is bereikt over een Europees steunpakket om de klap van de coronacrisis te verlichten. De EU-ministers van Financiën werden het eens tot 540 miljard euro aan kredieten in de economieën te pompen. "Het resultaat mag er zijn", zei hij op een persconferentie per videoverbinding na afloop van de vergadering.

Het akkoord kwam na dagenlange onderhandelingen die eerder deze week nog stuk liepen omdat Hoekstra zijn poot stijf hield op een aantal punten. Hij kreeg daardoor kritiek van zijn collega's over zijn gebrek aan solidariteit. Veel Nederlandse eisen zijn uiteindelijk ingewilligd. Hoekstra: "Dit hele pakket is een teken van solidariteit. Het gaat om heel veel geld, en wij gaan erin mee in de wetenschap dat Nederland zelf heel weinig daarin zal deelnemen."

De CDA-bewindsman is ook tevreden dat het gezamenlijk aangaan van schulden door de uitgifte van euro-obligaties volgens hem van tafel is. Er zal worden gewerkt aan het opzetten van een tijdelijk herstelfonds om de economie na de pandemie weer op te krikken, maar het wordt aan de EU-leiders overgelaten waar het geld hiervoor vandaan moet komen en met welke "innovatieve financiële instrumenten". Hoekstra: "Die woorden kan iedereen zo vrolijk uitleggen als hij wil, maar eurobonds valt daar echt niet in te lezen."

De ministers zijn het voorts eens dat de volgende EU-meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 een "centrale rol zal spelen in het economisch herstel." De Europese Commissie komt voor 1 mei met nieuwe voorstellen over het MFK.

Terug naar boven