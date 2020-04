Eurogroep eens over steunpakket van 540 miljard euro

donderdag 9 april 2020 , 23:20

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De ministers van financiën van de eurozone zijn het eens geworden over een steunpakket van 540 miljard euro om de economische klappen van de coronacrisis in de EU te beperken. Dat is bekendgemaakt na afloop van een videoconferentie. Het pakket kwam volgens EU-bronnen tot stand na stevige onderhandelingen tussen de hoofdrolspelers Italië, Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland.

Minister Wopke Hoekstra kreeg de afgelopen dagen veel kritiek over zijn onbuigzame houding over de inzet van het Europese noodfonds ESM en zijn veto op de uitgifte van euro-obligaties. In de compromistekst ziet hij nu veel van zijn wensen terug. Zo is er geen sprake van eurobonds in het akkoord. De EU-leiders zullen zich gaan buigen over "innovatieve" financieringsmiddelen.

Ook werden de ministers het eens over het inzetten van de kredietlijnen van het Europese noodfonds ESM, ter waarde van 240 miljard euro. De lidstaat die een lening aanvraagt moet dat geld gebruiken voor directe en indirecte kosten in de gezondheidszorg en andere, ook preventieve kosten als gevolg van het coronavirus. Nederland had op die voorwaarde aangedrongen.

Twee andere voorstellen zijn eveneens aangenomen. Zo mag de Europese Commissie 100 miljard euro op de kapitaalmarkt lenen om massale ontslagen te voorkomen, en dat geld verder uitlenen aan de lidstaten om tijdelijke uitkeringen en werktijdverkorting te financieren. De Europese Investeringsbank (EIB) gaat 200 miljard extra in de EU pompen met gunstige leningen voor vooral het midden- en kleinbedrijf.

Het akkoord wordt ter goedkeuring aan de EU-leiders voorgelegd, waarschijnlijk volgende week of de week erna.

