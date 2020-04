Voorzitter Eurogroep: "we zijn heel dicht bij akkoord over steunpakket"

donderdag 9 april 2020 , 18:55

BRUSSEL (ANP) - De Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone, is "heel dicht bij een akkoord" over een Europees steunpakket in verband met de coronacrisis. "Ik vertrouw erop dat we het deze keer waarmaken, en ik roep iedereen op tot het nodige compromis te komen", zei Eurogroepvoorzitter Mario Centeno in een videoboodschap.

De ministers hervatten donderdagavond hun overleg over een pakket maatregelen van 540 miljard euro om de regeringen, het midden- en kleinbedrijf en tijdelijk werkloze werknemers in de EU tegen de gevolgen van de pandemie te beschermen. Woensdagmorgen mislukten de onderhandelingen hierover na zestien uur non-stop praten en schortte Centeno die op tot donderdag.

De nieuwe videoconferentie zou om 17.00 uur beginnen, werd al ruim voor aanvang met een uur uitgesteld en is daarna opnieuw verschoven naar 19.00 uur. Achter de schermen wordt koortsachtig verder onderhandeld. Een besluit in de Eurogroep vereist unanimiteit.

Op tafel ligt een aantal voorstellen waarvan er twee tot tweedeling in de groep van negentien leiden. Zo wil een tiental landen waaronder Frankrijk, Italië en Spanje dat de eurolanden samen obligaties gaan uitgeven. Nederland is fel tegen deze eurobonds, omdat dan gezamenlijk miljardenschulden worden aangegaan. Een ander, sneller instrument is de kredietlijnen van het Europese noodfonds ESM inzetten, maar Nederland wil dat alleen op bepaalde voorwaarden. Italië ziet daar niets in.

Er is kritiek op de Nederlandse houding in de onderhandelingen, die te onbuigzaam zou zijn. Minister Wopke Hoekstra kreeg donderdag steun van zijn Oostenrijkse collega Gernot Blümel. "Het beeld van achttien tegen één is verkeerd." Bondskanselier Angela Merkel zei in Berlijn "gezamenlijke schuld af te wijzen." Premier Mark Rutte liet de Twee Kamer donderdag weten dat volgens hem een akkoord mogelijk is.

