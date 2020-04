Rutte acht deal in EU over steunpakket mogelijk

donderdag 9 april 2020 , 16:13

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte denkt dat er donderdag een akkoord gevonden kan worden over het Europese steunpakket om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De onderhandelingen hierover liepen woensdagnacht vast.

Er is kritiek op de Nederlandse houding in de onderhandelingen, vooral uit Zuid-Europa maar die klinkt ook in Berlijn en Parijs. Nederland zou het Europese project op het spel zetten.

"Daar zou ik niet te veel van onder de indruk zijn. Ik geloof ook dat dit even onderdeel is van de fase waarin de gesprekken zitten. Die proberen we tot een goed einde te brengen", verklaarde Rutte na de ministerraad.

Volgens hem stelt minister Wopke Hoekstra van Financiën zich in de onderhandelingen niet te streng op. Het zijn volgens hem "ingewikkelde gesprekken", maar hij "acht een deal vandaag mogelijk".

Nederland wil "solidair zijn met Zuid-Europa", aldus Rutte. Maar tegenover de steun moeten die landen volgens hem wel laten zien hoe ze hun concurrentiepositie willen versterken. "Dat hoeft niet meteen nu."

Het gaat dan om het noodfonds ESM. Directe medische kosten mogen zonder eisen daaruit worden worden gedekt. Maar als het wordt ingezet voor het bestrijden van de economische crisis moeten volgens het kabinet de afgesproken strenge voorwaarden gelden.

Verder blijft Nederland tegenstander van eurobonds. Binnen de eurozone zijn er negen landen voor het uitgeven van dergelijke gemeenschappelijke schuldpapieren.

Rutte denkt niet dat de Nederlandse opstelling negatief zal uitwerken tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. Het kabinet wil niet dat die wordt verhoogd.

De ministers van Financiën van de eurozone gaan aan het eind van de middag verder praten. Op tafel ligt een steunpakket van 540 miljard euro. Om tot een akkoord te komen is unanimiteit vereist.

