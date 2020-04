Timmermans: nationale gelijkhebberigheid bedreigt Europese Unie

donderdag 9 april 2020 , 14:20

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - In een opinieartikel in De Volkskrant benadrukt Eurocommissaris Frans Timmermans de noodzaak van een gemeenschappelijke Europese aanpak van de coronacrisis. Hij pleit voor solidariteit die ver uitgaat boven het helpen met leningen voor onmiddellijke medische nood. Hiermee neemt hij duidelijk standpunt in tegen de Nederlandse houding in de aanpak van de coronacrisis.

Volgens Timmermans zal een sociale en economische ineenstorting van Zuid-Europa directe gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Hij bestrijdt bovendien het idee dat de coronacrisis een zogenoemde 'symmetrische crisis' is. Niet iedereen wordt immers even hard geraakt, of heeft een even sterke basis om op terug te vallen.

Samenvattend schrijft Timmermans bovendien het volgende: om de coronacrisis tegen te gaan zijn er ongekend grote maatregelen nodig, die ook zeer veel geld zullen kosten. Dat zal niet gaan met de bestaande instrumenten en binnen de bestaande regels. De totale kosten zullen bovendien veel lager zijn als dit collectief gebeurt, in plaats van per lidstaat individueel. Timmermans schrijft dat nationale gelijkhebberigheid en beschuldigende vingers niets zullen oplossen maar juist het voortbestaan van de EU bedreigen.

Bron: De Volkskrant

Terug naar boven