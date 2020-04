Ook Duitsland bekritiseert positie Hoekstra over Europese noodsteun

donderdag 9 april 2020 , 13:50

© Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (PDC) - De reputatie van Wopke Hoekstra in de EU is verder verzwakt. De relatie tussen Hoekstra en de zuidelijke lidstaten was al niet goed, en werd ook niet beter tijdens de onderhandelingen over het gebruik van eurobonds voor de coronacrisis. Maar nu is de positie van Hoekstra nog verder verzwakt, door veranderende opvattingen aan de kant van Duitsland.

Dinsdag werd de videoconferentie over de Europese noodsteun tussen de ministers van Financiën afgebroken. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz noemde de opstelling van Hoekstra niet doelgericht en ongepast. Dat hij zo over Hoekstra sprak is bijzonder, aangezien Duitsland normaal gesproken een bondgenoot is als het aankomt op financieel-economische politiek. Vorig jaar werd Hoekstra door de Frankfurter Allgemeine Zeitung "de nieuwe hoop voor de euro" genoemd. In de coronacrisis lijkt hij echter alleen te staan.

Over eurobonds zitten Duitsland en Nederland wel op één lijn. Maar niet over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Ook al is de coronacrisis geen 'gewone' financiële crisis, Nederland wil de leningen uit het ESM nog steeds koppelen aan forse hervormingen van de betrokken EU-landen. Duitse diplomaten verbazen zich over het gebrek aan flexibiliteit en stellen dat Nederland zich moet afvragen of het in deze tijd een compromis wil blijven blokkeren.

Bron: NRC

Terug naar boven