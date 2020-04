Eurogroep hervat onderhandelingen over steunpakket

donderdag 9 april 2020 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) hervatten om 17.00 uur per video hun woensdag, na zestien uur praten en ruziën, mislukte onderhandelingen over een Europees steunpakket in verband met de coronacrisis. Het gaat om kredietmaatregelen van in totaal 540 miljard euro die op de korte termijn beschikbaar kunnen zijn om de regeringen, het midden- en kleinbedrijf en tijdelijk werkloze werknemers tegen de gevolgen van de pandemie te beschermen.

Hoofdrolspelers zijn Wopke Hoekstra en zijn Italiaanse collega Roberto Gualtieri. Zij zijn het op belangrijke punten totaal oneens. Een besluit in de Eurogroep vereist unanimiteit.

Het grootste struikelblok is hoe 240 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM wordt ingezet. Italië eist dat lidstaten zonder voorwaarden aanspraak kunnen maken op gunstige leningen uit dit fonds. Hoekstra vindt dat oké voor uitgaven in de gezondheidszorg maar eist leenvoorwaarden als het geld voor herstel van de ‘gewone’ economie wordt gebruikt. Ook wil hij geen enkele verwijzing in een akkoord naar mogelijke uitgifte van euro-obligaties.

De druk en kritiek op Hoekstra neemt toe, niet alleen meer van Italië, Spanje en Portugal. De Franse minister Bruno le Maire vindt dat de Eurogroep zich moet "schamen", terwijl de Duitse bewindsman Olaf Scholz de lidstaten heeft opgeroepen tot een compromis.

Eurogroepvoorzitter Mario Centeno geeft na afloop een persconferentie, tijdstip onbekend.

