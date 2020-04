Europese Commissie wil eind april nieuwe meerjarenbegroting presenteren

woensdag 8 april 2020 , 13:31

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie werkt aan een nieuwe versie van de meerjarenbegroting van de Unie voor 2021-2027. Voorzitter Ursula von der Leyen heeft al een aantal keer laten weten dat in de nasleep van de coronacrisis deze EU begroting als een Marshall Plan moet dienen.

Dat betekent dat er meer geld moet naar de begroting om economische groei te stimuleren. In een tijd dat overheden al extra uitgaven doen, en ook nog eens minder geld hebben om uit te geven, is dat een lastige boodschap. Daarnaast is het de vraag hoe de relatief kleine EU-begroting (net iets meer dan één procent van het Europese BBP) zoveel zou kunnen bijdragen aan het economisch herstel.

Het huidige begrotingsvoorstel ligt al moeilijk, omdat een aantal lidstaten meer zal moeten bijdragen aan de Europese begroting en weer andere lidstaten minder Europees geld zullen ontvangen. Tegelijkertijd liggen de ambities torenhoog en zal de EU meer moeten gaan doen op terreinen als klimaat, migratie en veiligheid. Een 'Marshall Plan'-achtige begroting zal die pijnpunten waarschijnlijk nog verder benadrukken.

Volgens interne documenten zou Von der Leyen deze nieuwe begroting op 29 april willen presenteren. Dat betekent ook dat er niet heel veel tijd meer is om de zegen te krijgen van zowel de lidstaten als het Europees Parlement.

Bron: EURactiv.com, Votewatch.eu

Terug naar boven