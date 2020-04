Versoepeling EU-regels voor samenwerking farmabedrijven

woensdag 8 april 2020 , 12:48

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie versoepelt tijdelijk mededingingsregels zodat bedrijven "beperkt" kunnen samenwerken op het gebied van medicijnen en andere geneesmiddelen die nodig zijn voor coronapatiënten.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging): "We moeten zorgen dat er voldoende noodzakelijke medicijnen in de ziekenhuizen zijn voor de behandeling van coronapatiënten. Om het risico van tekorten aan essentiële of schaarse producten en diensten te voorkomen door de niet eerder voorgekomen piek in de vraag vanwege de pandemie, is het nodig dat bedrijven samenwerken, en in lijn met de EU-regels."

De commissie heeft daarom tijdelijke, soepelere richtlijnen opgesteld om die samenwerking mogelijk te maken.

Ziekenhuizen hebben momenteel bijvoorbeeld extra middelen nodig op de intensivecareafdelingen, zoals spierverslappers en kalmerende en pijn verlichtende medicijnen.

Terug naar boven