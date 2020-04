Hoekstra: akkoord steunpakket moet lukken, maar geen eurobonds

woensdag 8 april 2020 , 11:21

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra van Financiën denkt dat "het echt moet lukken" om een akkoord tussen de eurolanden te kunnen bereiken over een "zwaar pakket" Europese steunmaatregelen om de klap van de coronacrisis op te vangen. "Maar voor mij is het helder dat euro-obligaties er niet komen."

Hij zei dat na afloop van zestien uur onderhandelen in de Eurogroep over een pakket kredietmaatregelen van ruim 500 miljard euro. Het overleg per videoverbinding is opgeschort tot donderdag omdat met name Hoekstra en zijn Italiaanse collega Roberto Gualtieri de hakken in het zand zetten. Desondanks noemt de CDA-bewindsman het overleg vruchtbaar. "Op een aantal onderwerpen zijn we heel ver gekomen", zei hij.

Hoekstra sluit niet uit dat de onderhandelingen nog langer gaan duren, omdat het over "grote onderwerpen" en miljardenbedragen gaat. Zo is er een "ideologische" kloof over het gezamenlijk uitgeven van schuldpapier tussen de lidstaten. Door de coronacrisis is die discussie versneld. Een tiental landen, waaronder Italië, Frankrijk en Spanje, wil euro-obligaties gaan uitgeven maar Nederland, net als volgens Hoekstra de meeste eurolanden, is daartegen.

Ook over de inzet van het Europese noodfonds ESM staan Italië en Nederland tegenover elkaar. "Nederland is bereid om in deze uitzonderlijke omstandigheden het ESM te gebruiken voor medische kosten van corona", aldus Hoekstra. Als een lidstaat echter krediet wil gebruiken voor economische steun, dan houdt hij vast aan voorwaarden zoals hervorming van de economie. Hij zei de afgelopen dagen en uren veel een-op-eencontact te hebben gehad met collega's, ook die uit de zuidelijke landen.

Hoekstra noemde het "goed" dat zijn Franse en Duitse collega's na het vastlopen van de onderhandelingen alle lidstaten hebben opgeroepen tot een compromis te komen. "De Frans-Duitse as is een van de belangrijkste motoren van de EU." Hij zei ook dat "compromissen sluiten dagelijks werk is voor Nederlandse politici".

