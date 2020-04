EU: 15 miljard voor strijd tegen virus in vooral Afrika

dinsdag 7 april 2020 , 15:25

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie komt met een pakket van 15 miljard euro om wereldwijd het coronavirus te bestrijden. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, sprak in een videoboodschap over hulp aan partnerlanden in vooral Afrika. "Zij hebben onze hulp nodig om de verspreiding van het virus te vertragen."

Het steunpakket is onder meer bedoeld voor directe hulp aan de zorgsector in kwetsbare landen. In combinatie met steun van de lidstaten moet het er ook voor zorgen dat mensen aan het werk kunnen blijven, want "Afrika kan binnen een paar weken dezelfde problemen krijgen die wij nu hebben". Von der Leyen gaf geen details over de financiering van het pakket.

"We zullen deze strijd alleen winnen met een gecoördineerd mondiaal antwoord", aldus Von der Leyen, die daarin het voortouw wil nemen. Het is volgens haar ook in het belang van Europa dat de strijd wereldwijd succesvol verloopt. "We kunnen het virus verslaan door ons te verenigen en samen te werken."

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) maakte vorige week al bekend 100 miljoen euro vrij te maken om de coronacrisis in arme landen te bestrijden. Ze sprak toen de hoop uit dat de EU met een noodpakket voor deze landen zou komen. De Nederlandse bijdrage gaat naar sociaaleconomische hulp, voor onder meer de gezondheidszorg, maar ook naar humanitaire hulp en preventie.

