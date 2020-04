Verzet kabinet tegen eurobonds kan op steun rekenen in Kamer

dinsdag 7 april 2020 , 12:33

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de Tweede Kamer steunt de houding van het kabinet in Europa, waar Nederland voet bij stuk houdt en zich verzet tegen het uitgeven van gezamenlijk schuldpapier, zogenoemde eurobonds. Zowel coalitie- als oppositiepartijen verzetten zich tegen deze 'corona-obligaties'.

Het is geen goed plan om elkaars schulden over te nemen, vinden de partijen. De rechtse oppositiepartijen pleiten sowieso voor terughoudendheid. Zelfs coalitiepartij D66 zegt dat het uitgeven van dat soort obligaties geen zin heeft. Dat werkt pas als er verdere Europese integratie en samenwerking is, zegt Kamerlid Joost Sneller.

De PvdA en GroenLinks blijven de eurobonds wel verdedigen. Samen met de rest van de linkse oppositie pleiten zij er ook voor om het noodfonds van de Europese unie, het ESM, in te zetten zonder dat landen gedwongen worden in ruil daarvoor economische hervormingen door te voeren. Die bezuinigingen hebben de crisis in bijvoorbeeld Griekenland alleen maar erger gemaakt.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil vasthouden aan de eisen in ruil voor ESM-gelden. Dat is volgens de minister "gewoon een redelijk en verstandig standpunt". Anders is het inzetten van belastinggeld volgens de bewindsman niet uit te leggen aan Nederlanders die pas op 67-jarige leeftijd met pensioen mogen, terwijl dat in Zuid-Europese landen eerder mag.

Hoekstra spreekt dinsdagmiddag opnieuw met andere EU-ministers van Financiën over de Europese inzet in de coronacrisis.

