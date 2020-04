Oostenrijk wil vanaf volgende week winkels heropenen

maandag 6 april 2020 , 13:39

Bron: The Council of the European Union

WENEN (ANP/DPA/RTR) - Oostenrijk wil de drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus direct na Pasen langzaam versoepelen.

Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) kondigde maandag als doel aan dat kleine winkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra onder strikte voorwaarden vanaf 14 april weer open kunnen. Vanaf 1 mei zouden alle winkels, winkelcentra en kappers weer open moeten gaan. Hotels en restaurants zouden op zijn vroegst midden mei volgen.

De algemene lockdownmaatregelen in Oostenrijk blijven gelden tot eind april en de scholen blijven gesloten tot half mei. Evenementen blijven nog verboden tot eind juni, zei Kurz.

Op een persconferentie verklaarde Kurz dat Oostenrijk, aangezien het eerder had gehandeld dan de meeste landen, daardoor ook de mogelijkheid had om winkels eerder te heropenen. "Als alles goed gaat, kunnen op 14 april 'niet-essentiële' winkels van minder dan 400 vierkante meter en doe-het-zelf-zaken heropenen, gevolgd door alle winkels en winkelcentra op 1 mei", zei hij.

"De snelle en restrictieve reactie geeft ons nu de kans om sneller uit deze crisis te komen", aldus Kurz. "Maar alleen als we ons consequent aan de maatregelen houden en er samen aan werken ​​zoals we tot nu toe hebben gedaan." Vooral met het oog op Pasen vroeg Kurz mensen om sociale contacten te vermijden en afstand te houden. Hij voegde eraan toe: 'Blijf bij de mensen met wie je leeft.'

Tegelijk met de versoepeling van de maatregelen zal Oostenrijk de verplichting om mondkapjes te dragen in supermarkten, uitbreiden naar het openbaar vervoer en winkels die op 14 april weer opengaan, zei minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober. Een sjaal of das kan ook worden gebruikt in plaats van een mondkapje, voegde het kantoor van Kurz toe in een verklaring.

Oostenrijk is een van de eerste Europese landen die na Pasen de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus geleidelijk wil terugdraaien. Ook in Denemarken heeft premier Mette Frederiksen aangekondigd dat zij na de paasdagen het land waarschijnlijk zal willen heropenen. Ze heeft echter nog geen nauwkeurig plan gepresenteerd.

