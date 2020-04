Sánchez: Marshallplan voor wederopbouw na coronacrisis

zondag 5 april 2020 , 10:09

MADRID (ANP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez vindt dat Europa een Marshallplan moet optuigen voor de wederopbouw van de economie na de coronacrisis, daarmee verwijzend naar het Amerikaanse hulpschema voor Europa na de Tweede Wereldoorlog. In een ingezonden artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung betoogt Sánchez dat een fors, EU-breed steunplan nodig is. Want wat hem betreft zijn de steunmaatregelen die de EU tot nu toe heeft ingesteld mooi, maar niet ambitieus genoeg.

"Europa moet een oorlogseconomie opzetten en verzet, wederopbouw en economisch herstel in gang zetten. Zo vroeg mogelijk met schuldondersteunende maatregelen die we in veel landen nemen. En daarna, zodra de noodsituatie voor de gezondheid voorbij is, om de economieën van het continent weer op te bouwen. Om dit te doen, moeten we aanzienlijke middelen mobiliseren via een plan dat we het nieuwe Marshallplan hebben genoemd, dat de steun van alle EU-lidstaten vereist", stelt Sánchez.

Hij wijst erop dat deze coronacrisis "een oorlog tegen een onzichtbare vijand" is die de toekomst van Europa kan maken of breken. "Ofwel we kunnen de omstandigheden aan, of we falen als Unie. (..) Het is tijd om oude nationale dogma's te doorbreken. We leven in een nieuwe tijd en we hebben nieuwe antwoorden nodig", aldus de Spaanse premier. "Als we klein blijven denken, zullen we falen."

