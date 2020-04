Speciale zitting EU-parlement over coronamaatregelen

donderdag 2 april 2020 , 15:28

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement houdt op 16 en 17 april een speciale plenaire zitting in Brussel om te debatteren en stemmen over de noodmaatregelen van de Europese Commissie om de coronacrisis te bestrijden. Dat heeft voorzitter David Sassoli bekend gemaakt na overleg met de fractievoorzitters. Het parlement heeft de maandelijkse zittingen in Straatsburg vanwege het longvirus tot september geschrapt.

"We zullen stemmen, discussiëren en onze positie over de aanpak van de catastrofe actualiseren. De democratie gaat door", verklaart hij. "We hebben ervoor gezorgd dat de parlementariërs op afstand kunnen meedoen aan debatten, amendementen kunnen indienen en stemmen." Vorige week konden de leden voor het eerst per e-mail hun stem uitbrengen.

De commissie heeft onder meer voorgesteld al het ongebruikte geld in fondsen op de EU-begroting te gebruiken om lidstaten te helpen. Daar moet het parlement mee instemmen.

