13 EU-landen uiten bezorgdheid over schendingen rechtsstaat

DEN HAAG (PDC) - Dertien EU-landen, waaronder Nederland, hebben in een gezamenlijke verklaring ernstige zorgen geuit over het toenemende risico van het schenden van de beginselen van de rechtsstraat, de democratie en grondrechten als gevolg van nationale noodmaatregelen in verband met de coronacrisis. De verklaring is een impliciete reactie op de verregaande bevoegdheden die de Hongaarse premier Viktor Orban heeft gekregen om de coronacrisis in zijn land te bedwingen.

In de verklaring stellen de landen dat noodmaatregelen beperkt moeten blijven tot wat strikt noodzakelijk is. Ook zouden ze met regelmaat gecontroleerd moeten worden en moeten ze niet in strijd zijn met internationale rechtsverplichtingen. Zo zouden noodmaatregelen bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid niet mogen inperken.

Met deze verklaring steunen de landen het initiatief van de Europese Commissie om toezicht te houden op de noodmaatregelen van de lidstaten om de fundamentele waarden van de Unie te beschermen. De verklaring is getekend door de landen België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden.

Bron: Government.nl

