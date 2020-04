Brussel stelt steunmaatregelen boeren en vissers voor

donderdag 2 april 2020 , 13:19

gewijzigd

© music4life

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt voor de bestaande EU-fondsen voor de landbouw en visserij maximaal te gebruiken om de inkomensgevolgen van de coronacrisis voor boeren en vissers op te vangen. Voorzitter Ursula von der Leyen wil de cash voorschotten die boeren kunnen aanvragen in Brussel verhogen en de aanvraagregeling verlengen. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij wordt ingezet om vissers die lijden onder de tijdelijke stillegging te steunen.

De commissie gaat ook leningen verstrekken aan lidstaten die dat willen gebruiken om massale ontslagen te voorkomen."We kunnen 100 miljard euro lenen omdat de lidstaten voor 25 miljard euro garant staan", zei Von der Leyen. Dat geld wordt opgehaald op de kapitaalmarkt en wordt doorgeleend aan lidstaten om werktijdverkorting en tijdelijke werkloosheid te financieren.

"Wij moeten de lidstaten maximale ademruimte geven", aldus de Duitse. "Daarom moeten ze volledig, snel en flexibel toegang hebben tot die fondsen. We zullen elke beschikbare euro uit de begroting persen." Ze stelt voor tijdelijk de verplichting van cofinanciering te schrappen voor lidstaten die subsidies krijgen voor infrastructuurprojecten, zoals de aanleg van snelwegen en bruggenbouw.

Het geld komt uit de meerjarenbegroting tot en met 2020. De commissie is bezig haar voorstel voor de komende meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 aan te passen in verband met de coronacrisis. Volgens Von der Leyen heeft Europa "een sterke begroting nodig om weer overeind te krabbelen en te herstellen." Het nieuwe MFK moet de vorm van een Marshall Plan krijgen, zei ze, het Amerikaanse hulpplan voor de economische wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Het ministerie van Landbouw is blij met de oproep en het snelle handelen van de commissie, laat een zegsvrouw weten. Het voorstel is grotendeels in lijn met de inzet van het kabinet en veel andere lidstaten. De verdere uitwerking van de maatregelen moet meer duidelijkheid geven over hoe deze uitpakken voor bijvoorbeeld Nederlandse bloementelers, die hard worden geraakt door de coronacrisis

Terug naar boven