EU-hof: Polen, Hongarije en Tsjechië fout met weren asielzoekers

donderdag 2 april 2020 , 11:02

LUXEMBURG (ANP) - Polen, Tsjechië en Hongarije hebben in strijd met EU-afspraken in 2015 gehandeld met hun weigering om gedurende twee jaar asielzoekers vanuit Italië en Griekenland op te nemen. Dat stelt het Europees Hof van Justitie in een zaak die was aangespannen door de Europese Commissie.

De EU-landen hadden op het hoogtepunt van de migrantencrisis afgesproken Italië en Griekenland tijdelijk te ontlasten van de toestroom van tienduizenden vluchtelingen en migranten door 120.000 van hen te verdelen over de andere lidstaten. De drie voormalige Oostbloklanden weigerden dit. Alleen Tsjechië heeft een keer twaalf mensen uit Griekenland herplaatst.

Volgens de hoogste Europese rechter hebben de drie lidstaten zich onttrokken aan hun verplichtingen. Ze hadden een "passend aantal aanvragers van internationale bescherming" op hun grondgebied moeten herplaatsen.

