Juridische dienst Europees Parlement: klimaatwet in strijd met verdragen

woensdag 1 april 2020 , 19:29

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De juridische dienst van het Europees Parlement oordeelt dat vicevoorzitter Frans Timmermans de Europese Commissie te veel macht geeft bij het bepalen van de reductiedoelen van de CO2-uitstoot in de EU tussen 2030 en 2050. In zijn Green Deal stelt hij een snelle procedure voor waarbij het parlement daar vooraf niet over wordt geraadpleegd. "Deze overdracht van bevoegdheden is niet in lijn met het EU-verdrag", schrijven ze in een vertrouwelijke nota.

Timmermans presenteerde zijn Green Deal begin vorige maand. In het wetsvoorstel ligt de juridische verplichting voor de EU-landen om in 2050 klimaatneutraal te zijn vast. Timmermans komt na de zomer met het reductiepercentage van de CO2-uitstoot dat de landen in 2030 moeten halen. Daarna wil de commissie elke vijf jaar bekijken of de EU-landen wel genoeg maatregelen hebben genomen en zonodig bijsturen, stelt hij voor. Dat wil hij via zogeheten gedelegeerde handelingen doen. EU-parlementariër Esther de Lange (CDA) noemde dit eerder een "machtsgreep" van de commissie.

Volgens de woordvoerder van Timmermans is de parlementaire nota "direct in tegenspraak met de analyse van de juridische dienst van de commissie."

